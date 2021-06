Eclissi di Sole parziale oggi: fenomeno visibile anche in Italia [STREAMING]

Manca ormai poco all’eclissi solare tanto discussa nei giorni scorsi. Nella tarda mattinata di oggi 10 giugno avremo il tanto atteso passaggio della Luna sul disco solare, fenomeno raro e speciale che farà emozionare centinaia di migliaia di abitanti, soprattutto sul circolo polare artico tra Canada, Islanda e Russia.

Su questi territori l’eclissi solare anulare sarà totale, mentre man mano che scendiamo di latitudine l’eclissi diverrà via via sempre più parziale fino a scomparire del tutto. L’Italia sarà ai margini dell’eclissi ma alcune regioni potranno assistere, ovviamente con gli opportuni strumenti, ad un’eclissi molto parziale.

le fortunate saranno Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Man mano che ci spostiamo verso sud l’eclissi sarà sempre meno visibile fino a scomparire del tutto.

Comincerà alle 11.35 per terminare intorno alle 13.10, con l’istante di massima copertura del disco solare intorno alle 12:20, Più a sud sarà davvero difficile se non impossibile osservare un cambiamento sul disco solare.

Ovviamente per osservare l’eclissi sarà necessario utilizzare strumenti idonei alla vista del Sole (come ad esempio occhiali da Sole o filtri adeguati).

Il fenomeno sarà comunque osservabile in streaming, nel video di seguito:

A cura di Raffaele Laricchia

