Forte eruzione dell’Etna: in atto fontane e fiumi di lava [VIDEO]

Etna inarrestabile: questo 2021 continua ad affermarsi come uno dei più attivi degli ultimi decenni per il vulcano siciliano. Una nuova eruzione è in atto in questi minuti, con intensità abbastanza pronunciata come si può osservare dalla video-diretta di Local Team.

I primi cenni di attività stromboliana sono cominciati nel pomeriggio, ma l’apice dell’eruzione è in atto da poco meno di due ore con altissime colonne di fumo, fontane di lava e fiumi incandescenti in discesa sul fianco del vulcano.



Scatto dell’Etna delle ore 23.00:



A cura di Raffaele Laricchia

