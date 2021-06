Meteo: una domenica da piena estate, caldo in netto aumento

L’alta pressione è in costante espansione verso l’Italia e gli effetti li osserveremo giorno dopo giorno, in particolare nella settimana in arrivo quando le temperature subiranno una forte ascesa.

Già oggi caldo e bel tempo saranno prevalenti in quasi ogni angolo del Paese: i temporali pomeridiani saranno certamente meno numerosi rispetto a ieri, proprio grazie ad un aumento della stabilità dell’aria.

METEO 13 GIUGNO 2021 | Una domenica calda e soleggiata da nord a sud. Qualche isolatissimo acquazzone pomeridiano potrebbe svilupparsi nei settori interni di Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Veneto e Trentino. Tanto Sole sulle restanti aree.

Temperature in aumento in tutta Italia: i valori più alti li osserveremo in pianura Padana e sulle regioni tirreniche, dove sfioreremo i 31-33°C. Qualche grado in meno sul lato adriatico, ma comunque in un contesto pienamente estivo.

A cura di Raffaele Laricchia

