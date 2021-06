India: una voragine a Mumbai inghiotte un’auto in pochi secondi [VIDEO]

Un filmato impressionante che arriva da Mumbai, in India, ci mostra un’auto alle prese con una voragine apertasi improvvisamente sotto di essa. Il terreno è ceduto in pochi istanti a causa delle eccessive piogge dei giorni scorsi, creando delle vere e proprie sabbie mobili che non hanno lasciato scampo alla vettura.

L’auto è stata inghiottita gradualmente, fino a scomparire del tutto, tra lo stupore degli abitanti del quartiere. Per quanto possa sembrare assurda la dinamica del fenomeno, vi è una chiara spiegazione che, come spesso succede, tiene conto della superficialità dell’uomo.

Come spiegato da alcuni quotidiani di Mumbai, la voragine non è altro che un vecchio pozzo tornato alla luce dopo le forti piogge dei giorni scorsi. I residenti del quartiere avevamo pensato di utilizzare questo vecchio pozzo come parcheggio, ricoprendolo totalmente di cemento. Il maltempo dei giorni scorsi, però, ha causato il cedimento del cemento e creato una voragine che ha inghiottito l’automobile.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!