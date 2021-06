Covid, il video esclusivo di Sky News Australia che smentisce l’OMS: pipistrelli vivi in laboratorio Wuhan

Un filmato inedito, fornito in esclusiva dall’emittente Sky News Australia, sta facendo il giro del mondo nelle ultime ore. Il video riprende alcuni pipistrelli vivi tenuti in gabbia all’interno di un laboratorio di Wuhan, città divenuta famosa in quanto probabile luogo d’origine della pandemia di Coronavirus.

Il video sta riaccendendo il dibattito sulla reale genesi del Coronavirus e sulla possibilità che quest’ultimo derivi da una manipolazione genetica o da una fuga da un laboratorio di Wuhan. Naturalmente il filmato in sé non prova nulla, ma smentirebbe quanto dichiarato fin qui dall’Organizzazione Mondiale della Sanità , che ha sempre bollato come “cospiratrice” la tesi di una fuga del virus da un laboratorio della metropoli cinese. Lo zoologo Peter Daszak, che fa parte del team di scienziati dell’Oms che indaga sull’origine della pandemia, ha definito in passato complottistica la teoria secondo cui “ i pipistrelli fossero allevati nell’Istituto di virologia di Wuhan “. In un altro post pubblicato su Twitter nel Dicembre 2020, lo stesso dichiarava: “ Questa è una teoria del complotto ampiamente diffusa. Non hanno pipistrelli vivi o morti al loro interno. Non ci sono prove da nessuna parte che ciò sia accaduto. È un errore che spero venga corretto “.

Solo nelle ultime settimane, Peter Daszak ha parzialmente modificato le sue affermazioni, ammettendo che l’Istituto potrebbe aver ospitato pipistrelli e di non aver formalizzato richieste specifiche relative al tema.

Il rapporto stilato dall’Oms a seguito dell’indagine sull’origine del Covid-19 ha concluso che lo scenario più probabile che avrebbe causato la pandemia sia stata la trasmissione del virus dai pipistrelli all’uomo attraverso un altro animale, definendo così la fuga del virus da un laboratorio come “estremamente improbabile”. L’Oms non ha fatto alcuna menzione sui pipistrelli all’interno dell’Istituto di virologia di Wuhan, se non in un allegato: “ Il locale per gli animali nella struttura P4 può gestire una varietà di specie, compreso il lavoro sui primati con SARS-CoV-2 “. Gli esperti hanno anche ricordato la difficoltà nell’accedere ai dati grezzi durante la missione in Cina.

Va comunque precisato che il video, realizzato dall’Accademia cinese delle scienze in occasione dell’avvio del nuovo laboratorio di biosicurezza di livello 4, è stato registrato nel maggio del 2017 e non a ridosso dello scoppio dell’epidemia mondiale di coronavirus. Il fulcro del filmato sono le disposizioni di sicurezza da attuare nel caso in cui fosse accaduto un “incidente” all’interno del laboratorio. Sempre nel video, si dice che che ci sono stati “ intensi scontri ” con il governo francese durante la costruzione del laboratorio. La clip mostra uno degli scienziati dell’istituto di virologia che nutre alcuni pipistrelli in gabbia con un verme.

The Wuhan Institute of Virology kept live bats in cages, new footage from inside the facility has revealed, disproving denials from World Health Organisation investigators who claimed the suggestion was a “conspiracy”.https://t.co/tHMMQhNShi — Sky News Australia (@SkyNewsAust) June 13, 2021

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook