Ondata di gelo eccezionale in Islanda, neve fino in pianura

L’Islanda non sembra minimamente subire gli effetti delle sortite offensive sub-tropicali, le quali stanno invadendo in queste ore l’Europa centro-occidentale. Anzi, sul circolo polare artico il clima è ancora pienamente invernale, forse anche troppo.

Una forte avvezione d’aria fredda proveniente dalla Groenlandia ha investito in pieno l’Islanda, dove ha causato un forte calo termico e anche il ritorno della neve fino in pianura. L’isola sta vivendo, nel cuore di giugno un’ondata di freddo che non ha nulla da invidiare a quelle invernali.

Le temperature sono scesi di oltre 10°C rispetto alle medie del periodo: Reykyavik, che ha una temperatura massima media a giugno di circa 13°C, ha registrato appena +3°C di massima ieri. Il crollo termico ha favorito l’arrivo della neve a quote bassissime e anche in pianura e sulle coste.

A Skálafell, 771 mslm, la temperatura massima di sabato 12 giugno ha raggiunto i -3,3°C, a Neskaupstaður – Dra, 559 mslm domenica 13 giugno e lunedì 14 solo -2,2°C.

L’ondata di gelo e neve proseguirà per gran parte della settimana e solo dal week-end comincerà gradualmente ad allentarsi a favore di correnti più miti meridionali.

A cura di Raffaele Laricchia

