Paura a Milano per il crollo di una trivella: danni ad auto e a un palazzo

Una trivella di oltre dieci metri è crollata al suolo in un cantiere a Milano, in via Serio (zona Porta Romana). L’incidente è accaduto in mattinata, poco prima delle 11.

Il macchinario è precipitato violentemente al suolo colpendo alcune automobili parcheggiate e danneggiando anche due piani di un palazzo, sul lato di via Adamello dell’Ifom (Istituto Firc di Oncologia Molecolare). Non è chiaro se al momento del crollo la trivella fosse in funzione.

In un primo momento si è temuto fossero state coinvolte persone, ma successivamente si è esclusa la presenza di feriti. La centrale operativa del 118 ha comunque inviato sul posto due ambulanze e il cantiere è stato evacuato. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno messo in sicurezza la zona.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente, sul caso sono in corso accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura, i carabinieri e la polizia locale. Sul caso sta procedendo Ats.

A cura di Francesco Ladisa

