Week-end con estate in grande spolvero, l’anticiclone sub-tropicale fa sul serio

L’estate è pronta a far sul serio e a sferrare la sua prima intensa ondata di caldo: lo farà con certezza tra il week-end e l’inizio della prossima settimana, attraverso una poderosa rimonta dell’anticiclone sub-tropicale su tutta l’Europa centro-meridionale.

Il caldo intenso attraverserà l’Italia e valicherà l’arco alpino, portandosi sin verso l’Europa centrale, la Polonia e la Russia dove causerà un aumento termico di oltre 10°C rispetto alle medie del periodo. Il gran caldo avvolgerà tutta Italia, ma in maniera particolare le regioni centro-meridionali e le isole maggiori, come vi abbiamo già informato in questo articolo.

DOVE COLPIRA’ IL CALDO | L’avvezione calda inizierà a farsi sentire dalle prime ore di sabato su Sardegna, Sicilia e via via anche sul resto della penisola. Il fronte d’aria calda innescherà un aumento delle temperature sensibile, tanto da portare le massime fino a 40°C nell’entroterra sardo e quello siciliano. Su Calabria, Campania, Lazio, entroterra pugliese, Toscana, Umbria le temperature raggiungeranno i 35-38°C sia sabato che domenica.

Il caldo invaderà anche la pianura Padana, in particolare Lombardia meridionale, Veneto ed Emilia Romagna: qui la colonna di mercurio salirà fino a 35-36°C, mentre il nord-ovest resterà ai margini del caldo intenso.

Oltre al caldo subentrerà l’afa a causa del costante aumento di umidità sulle coste, sulle pianure e a ridosso dei fiumi. Inoltre aumenteranno sensibilmente le concentrazioni di inquinanti e soprattutto di ozono nelle grandi città: l’assenza di ricambi d’aria e l’insolazione ai massimi livelli (tra pochi giorni arriva il solstizio d’estate, che coincide con la massima forza della radiazione solare) favoriranno la formazione del temibile ozono, un gas che in grandi quantità può risultare nocivo per la salute.

DOMENICA ARRIVANO I PRIMI TEMPORALI | Il promontorio anticiclonico sarà stretto e intrappolato tra due vaste figure di bassa pressione. In particolare la depressione situata tra Atlantico e penisola iberica potrebbe lambire il nord-ovest nella giornata di domenica, dove potrebbe generare temporali molto intensi e grandinate. Nel mirino, al momento, Valle d’Aosta e Piemonte.

A cura di Raffaele Laricchia

