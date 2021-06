METEO | Fronte caldo arrivato in Italia, comincia il forte aumento delle temperature

Da oggi inizia ufficialmente una lunga ondata di caldo che ci accompagnerà, con molta probabilità, fino al termine di giugno o addirittura fino ai primi giorni di luglio (come vedremo tra poco in un altro articolo).

Una massa d’aria calda sub-tropicale è in movimento verso l’Italia e la coinvolgerà per tanti giorni, causando un costante incremento sia delle temperature che dell’afa, dando così inizio ad una delle più forti avvezioni calde degli ultimi anni. Come già vi avevamo anticipato ieri, le temperature potranno raggiungere e superare i 40°C a più riprese, specie nel corso della prossima settimana.

Il fronte caldo di questa avvezione è ben visibile dal satellite: tante nubi sono presenti sulle regioni tirreniche, ma si tratta di nubi medio-alte che non portano precipitazioni. Queste nubi sono generate dallo scorrimento dell’aria molto calda in avvicinamento, sopra quella meno calda che è presente al suolo. Il sollevamento forzato della poca umidità in arrivo sta generando queste nuvole sterili, che tenderanno a dissiparsi nelle prossime ore.

METEO 19 GIUGNO 2021 | Giornata stabile da nord a sud senza eccezioni. Cieli via via sempre più sereni sul lato tirrenico, ora interessato da nubi sparse e sterili.

Il caldo inizierà a farsi sentire su Sardegna e Sicilia, dove ci aspettiamo temperature fino a 37-39°C sui settori interni. Nelle zone interne sarde non escludiamo picchi di 40°C. Caldo in aumento anche su Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e lato adriatico, con valori termici fino a 33-34°C.

A cura di Raffaele Laricchia

