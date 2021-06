METEO | Al via il gran caldo, nubi e pulviscolo desertico nei cieli italiani

L’anticiclone africano si sta impossessando di tutta la nostra penisola e la farà propria per almeno dieci giorni: questo è quanto previsto nelle scorse ore in questo editoriale, una previsione che purtroppo ha alte probabilità di realizzarsi.

L’ondata di caldo tropicale in arrivo sarà una delle più intense degli ultimi anni, con temperature diurne quasi sempre superiori ai 37-39°C sulle regioni del centro-sud, con picchi superiori ai 40°C nelle aree interne. Tutto questo, molto probabilmente, fino al termine di giugno o addirittura fino agli inizi di luglio.

L’avvezione calda è più che evidente anche dal satellite: il transito di aria via via sempre più calda sul mar Tirreno e sul Mediterraneo occidentale sta dando vita a nubi medio-alte tipiche del “fronte caldo”, ovvero di un fronte di aria calda che scorre sopra una massa d’aria meno calda. Queste nubi sono presenti diffusamente su Sardegna e nord-ovest: addirittura sull’isola sarda troviamo anche qualche rapido piovasco, fenomeno plausibile all’interno di un fronte caldo.

Il fronte freddo evidenziato nell’immagine in alto, non interesserà l’Italia, ma la Francia dove già ieri ha causato fenomeni estremi.

Sul resto d’Italia sono presenti vaste e sottili nubi di pulviscolo sahariano, le quali rendono sporchi e opachi i cieli.

METEO 20 GIUGNO 2021 | Stabile su quasi tutta Italia, ad eccezione del Piemonte occidentale e della Valle d’Aosta. Su queste due aree avremo la possibilità di temporali pomeridiani/serali con rischio importante di grandine e improvvisi nubifragi. Altrove si farà sentire l’anticiclone africano, che regalerà una domenica stabile e molto calda, con cieli sporchi e carichi di pulviscolo desertico.

Le temperature sono attese in forte aumento su tutto il centro-sud: le massime sfioreranno i 37-39°C nelle zone interne, con picchi di 40°C in Sardegna e Sicilia. Massime tra i 28 e 36°C al nord. Afa in marcato aumento sia nel pomeriggio che in serata.

A cura di Raffaele Laricchia

