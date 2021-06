Luoghi più inquinati d’Europa: nella “top-ten” ben quattro città italiane

L’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA) ha pubblicato la classifica ufficiale delle dieci città più inquinate d’Europa. Di queste, ben quattro sono italiane e tutte situate in Pianura Padana, la quale ancora una volta si conferma un’area geografica fortemente inquinata.

Le città inserite in questa pessima top-ten sono Cremona, Pavia, Brescia e Vicenza: tutte hanno una qualità dell’aria molto scarsa, soprattutto per l’elevata concentrazione di polveri sottili. Il podio è condiviso con altre quattro città della Polonia, situate nei pressi di bacini minerari carboniferi.

Il parametro principale che è stato preso in considerazione è la concentrazione di inquinanti derivanti dal traffico eccessivo e dalla presenza di industrie: gli ormai famosi “ppm“, ovvero una serie di inquinanti presenti in piccolissime quantità, solitamente misurate in “parti per milione”. Gli inquinanti di cui parliamo sono, solitamente i composti dello zolfo, i gruppi ossidrili e i composti dell’azoto (i NOx), i quali poi sono tutti determinanti nella formazione di altri composti più elaborati e più dannosi.

Le città meglio piazzate in Europa sono una serie di città scandinave e, contro ogni tendenza, la città spagnola di Salamanca. In totale le città esaminate sono state 323.

“Sebbene negli ultimi dieci anni si sia registrato un netto miglioramento della qualità dell’aria in Europa – scrive Aea nel suo report – dall’ultima valutazione annuale effettuata in tale ambito si evince che nel 2018 l’esposizione al particolato fine ha causato circa 417.000 morti premature in 41 paesi europei”.

La classifica delle prime dieci città più inquinate:

Novy Sacsz (Polonia), con 27,31 microgrammi di particolato per metro cubo

Zgierz (Polonia) con 25,15

Cremona con 25,86

Vicenza con 25,58

Slavonski (Croazia) con 25,75

Cracovia

Piotrkow

Veliko (Bulgaria)

Brescia

Pavia

A Milano la concentrazione misurata da Aea è 20,13 e a Roma 12,94. Le migliori invece sono risultate Uppsala e Stoccolma (in Svezia), Tallin Narva e Tatu (tutte in Estonia), Bergen e Trondheim (Norvegia) e Salamanca (Spagna). Tutte hanno valori di polveri sottili inferiore a 5.

A cura di Raffaele Laricchia

