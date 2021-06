Grandinata eccezionale in Austria: strade sommerse di ghiaccio e danni

Mentre gran parte d’Italia è avvolta dall’anticiclone sub-tropicale, appena a nord dello Stivale la situazione cambia radicalmente. L’Austria, ad esempio, si trova ai margini della cupola anticiclone e di conseguenza si trova sulla linea di contrasto tra fronti d’aria molto diversi.

Questa impostazione molto dinamica permette la formazione di forti temporali e purtroppo così è stato per l’alta Austria: ieri un violento temporale si è abbattuto nei comuni di Pinsdorf, Ohlsdorf, Altmunster e Mondsee (non molto distante da Salisburgo), dove ha provocato danni importanti.

Il temporale ha scatenato una grandinata eccezionale, non solo per l’intensità ma anche per la dimensione dei chicchi di ghiaccio. Il diametro ha raggiunto i 3-4 cm, capaci di creare danni a vetri, parabrezza, teli, lampioni e anche la carrozzeria delle automobili. In alcuni tratti la grandinata è stata talmente intensa e duratura da creare veri e propri cumuli di ghiaccio alti decine di centimetri. Necessario l’intervento dei mezzi spazzaneve per rimuovere il ghiaccio dalle strade.

A cura di Raffaele Laricchia

