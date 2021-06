Lazio: nuova scossa di terremoto avvertita in ciociaria, i dati INGV

Continua a tremare la ciociaria, nel Lazio, dove ieri si è verificata una scossa di terremoto di moderata entità ben avvertita in molte località tra Lazio, Abruzzo e Molise. La nuova scossa, più debole della precedente, è avvenuta alle 19.07 di oggi 23 giugno 2021.

L’INGV ha stimato una magnitudo richter 2.9, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 15 km di profondità. Epicentro individuato su Sora (FR), esattamente lo stesso delle scosse avvenute ieri.

Molte le segnalazioni arrivate dalla provincia di Frosinone: il sisma è stato avvertito nel capoluogo ed anche su Sora, Isola del Liri, Alvito, Atina, Collepardo, Alatri, Ferentino, Fiuggi. Segnalazioni anche dall’Abruzzo, in particolare dall’aquilano.

Non ci sono danni cose o persone. Il sisma è stato percepito per pochi istanti in modo lieve.

In totale sono quattro le scosse avvenute nelle ultime 24 ore: la prima di magnitudo 3,4 è stata seguita da due scosse deboli di magnitudo 2.4 e 2.0 ed infine quella di 2.9 avvenuta oggi.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Sora FR 4 26144 26144 Pescosolido FR 4 1555 27699 Broccostella FR 6 2741 30440 Campoli Appennino FR 6 1725 32165 Balsorano AQ 7 3569 35734 Isola del Liri FR 9 11715 47449 Castelliri FR 10 3454 50903 Posta Fibreno FR 10 1139 52042 Fontechiari FR 11 1303 53345 Vicalvi FR 11 783 54128 Arpino FR 12 7262 61390 San Vincenzo Valle Roveto AQ 12 2347 63737 Villavallelonga AQ 13 919 64656 Alvito FR 13 2713 67369 Monte San Giovanni Campano FR 15 12929 80298 Collelongo AQ 15 1233 81531 Casalvieri FR 16 2698 84229 Pescasseroli AQ 16 2203 86432 Fontana Liri FR 16 2953 89385 Santopadre FR 17 1357 90742 Boville Ernica FR 17 8737 99479 Casalattico FR 17 574 100053 San Donato Val di Comino FR 17 2107 102160 Veroli FR 17 20560 122720 Morino AQ 18 1448 124168 Opi AQ 18 420 124588 Rocca d’Arce FR 18 959 125547 Arce FR 19 5756 131303 Gallinaro FR 19 1269 132572 Civita d’Antino AQ 19 979 133551 Strangolagalli FR 20 2491 136042

A cura di Raffaele Laricchia

