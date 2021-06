Nuova intensa eruzione dell’Etna nelle ultime ore: tanta cenere e lapilli ricoprono Milo e Giarre

Nuovo ennesimo parossismo dell’Etna nel corso della notte. Il vulcano siciliano continua a dare spettacolo con eruzioni piuttosto frequenti che non fanno mancare però i disagi nei paesi dell’area etnea, interessati dalla ricaduta di cenere e lapilli.

Il parossismo di oggi ha dato vita ad una imponente nube eruttiva, che ha raggiunto i 9000 metri di altezza s.l.m. L’INGV aveva registrato un aumento del tremore vulcanico già dalla mezzanotte. A partire dalle 02:30 era stato poi osservata la ripresa dell’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est da almeno tre bocche eruttive: in quel momento la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperdeva in direzione Est.

Dalle 04:13 è stato rilevato anche un trabocco lavico dal Cratere di Sud-Est che si propagava in direzione Sud-Ovest. E’ stato poi alle 04:44 circa che l’attività stromboliana del Cratere di Sud-Est è passata a fontana di lava, cessata intorno alle 05:17.

Infine, alle 07:03, l’INGV ha comunicato che “dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, si osserva che l’attività esplosiva al Cratere di Sud-Est è cessata.

La dispersione della nube di cenere ha interessato in particolare l’area di Milo, Giarre e zone limitrofe. Molti abitanti dei due paesi hanno segnalato e documentato la caduta di lapilli, anche di notevoli dimensioni, che hanno ricoperto strade, campi e tetti delle case.

A cura di Francesco Ladisa

