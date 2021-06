Caldo eccezionale in Sicilia, sfiorati 45°C nel catanese. Temporali di calore nel messinese, ma aumenterà l’afa

Il Meridione sta vivendo il giorno più caldo della settimana e probabilmente il più caldo degli ultimi 4-5 anni. Tantissime località dalla Sicilia alla Puglia stanno registrando temperature superiori ai 40°C, soprattutto quelle dell’entroterra, più lontane dalle debolissime brezze marine.

Le temperature più alte, però, sono state registrate in Sicilia: qui il caldo africano si è rivelato davvero intenso ed eccezionale, nonostante l’isola sia più che abituata alle forti ondate di caldo sub-tropicale.

La colonnina di mercurio è salita oltre i 39-40°C su quasi tutte le zone interne, mentre sulle coste troviamo qualche grado in meno grazie all’effetto “mitigante” del mare.

La città più calda della Sicilia oggi è Caltagirone, in provincia di Catania, che ha registrato 44,6 °C. Seguono Aragona 43,6 °C, Riesi 43,3 °C, Mineo 42,9 °C.

Tra catanese e messinese si sono sviluppati improvvisi temporali di calore, contro ogni previsione. A favorirne la formazione è stata sicuramente l’eccessiva quantità di pulviscolo sahariano presente in alta quota: i piccoli granelli di sabbia fungono da nuclei di condensazione per il vapore acqueo ed ecco che riescono a svilupparsi nubi e piovaschi.

In questo caso si è aggiunto un aumento di instabilità sulla Sicilia settentrionale, che ha permesso lo sviluppo di nubi verticali (temporali) che hanno rilasciato acquazzoni e qualche tuono.

I fenomeni, tuttavia, sono stati molto rapidi e di poco conto, tanto che le temperature non sono scese particolarmente. Anzi, il calo termico è stata una semplice risposta all’aumento dell’umidità a causa delle piogge. Ora questa umidità renderà il caldo particolarmente afoso nelle prossime ore.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>