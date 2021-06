Devastante tornado in Repubblica Ceca: video girato a pochi metri

Il marcato scontro fra l’aria calda in risalita dall’Africa ed aria più fresca di origine atlantica ha portato anche oggi lo sviluppo di fenomeni atmosferici violenti su diverse aree del Centro-Europa.

Nel sud della Repubblica Ceca, una supercella temporalesca ha originato in serata un tornado di notevoli dimensioni, un fenomeno di certo non frequente per la zona. Epicentro della tromba d’aria la città di Hodonin, al confine con la Slovacchia, che ha riportato gravissimi danni. Purtroppo le notizie più recenti parlano di almeno 150 feriti. Non si escludono inoltre delle vittime.

Le immagini, che in parte vi abbiamo già mostrato qui, sono impressionanti. Il tornado ha lasciato una lunga scia di devastazione con i suoi venti probabilmente superiori ai 200 km/h (probabile tornado di categoria F3). Alberi e infrastrutture elettriche divelte, case danneggiate o in alcuni casi abbattute, automobili distrutte e accartocciate l’una sull’altra.

Incredibile questo filmato amatoriale diffuso sui social network che riprende il distruttivo vortice a distanza estremamente ravvicinata.

