Intensa tempesta di sabbia in Kuwait, le strade diventano dei deserti

Il Medio Oriente è senz’altro abituato alle ondate di caldo e soprattutto alle tempeste di sabbia, frequenti soprattutto in territori deserti. Ma la tempesta di sabbia avvenuta pochi giorni fa in Kuwait raggiunge livelli davvero eccezionali, osservati pochissime altre volte nel vasto deserto della penisola arabica.

Il Paese affacciato sul Golfo Persico è stato attraversato da una nube di sabbia di proporzioni gigantesche, capace di avvolgere intere città per ore e ore. La visibilità si è ridotta drasticamente ed il traffico ne ha risentito enormemente.



La tempesta, innescata da intense raffiche di vento, ha ammassato enormi quantità di sabbia per le strade e tra le vie cittadine. In alcuni tratti di parla anche di oltre 30-40 cm di sabbia, capace di trasformare intere aree abitate in deserti.

A cura di Raffaele Laricchia

