Palazzo di 12 piani crolla a Miami: si scava fra le macerie, si temono diverse vittime

Un palazzo di 12 piani è crollato nella notte a a Surfside, vicino a Miami, in Florida. L’edificio fa parte del complesso residenziale che si chiama Champlain Towers, fu costruita nel 1981 e ospita più di 100 appartamenti.

Nel crollo parziale del palazzo, sono rimaste coinvolte decine di persone, per cui si temono diverse vittime. Al momento è stata accertata la morte di almeno una persona.

Sul luogo dell’incidente si sono recati centinaia di soccorritori e vigili del fuoco, che stanno scavando tra le macerie del palazzo condominiale per cercare di trarre in salvo le numerose persone rimaste coinvolte nel crollo, le cui cause sono ancora da chiarire.

