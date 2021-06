Tornado estremo in Repubblica Ceca: Luzice è stata devastata [VIDEO impressionante]

Immagini apocalittiche arrivano da Luzice, piccola cittadina della Repubblica Ceca, esattamente del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale. Luzice è stata colpita in pieno da un tornado di estrema violenza, capace di distruggere anche edifici in cemento e mattoni.

Il violento temporale ha colpito la cittadina ceca nel corso del tardo pomeriggio: la forte pioggia e la grandine sono state seguite da un clamoroso tornado che, a giudicare dai danni, potrebbe essere catalogato come F4 sulla scala Fujita.

Il vortice potrebbe aver scatenato raffiche di vento superiori ai 200-220 km/h.

I danni sono estremamente ingenti: case e capannoni sono stati pesantemente danneggiati ed in parte abbattuti; gli alberi sono stati sradicati e spazzati via e lo stesso destino è toccato ad automobili e camion. Purtroppo vengono segnalati molti feriti, ma sembrano non esserci vittime stando alle ultime notizie.

Le immagini che arrivano da Luzice sono davvero impressionanti, tanto da ricordare un bombardamento.

Il video del tornado:



A cura di Raffaele Laricchia

