Violente grandinate nel torinese, ci sono danni

L’ennesimo forte temporale pomeridiano formatosi sul Piemonte non ha risparmiato il torinese. La provincia, per la quarta volta in settimana, è stata colpita da raffiche di vento intense, tuoni, acquazzoni e purtroppo anche grandine.

I chicchi di ghiaccio hanno raggiunto dimensioni notevoli e purtroppo hanno causato anche danni. Il nord-ovest si trova, da inizio settimana, sulla linea di confluenza tra le calde correnti tropicali e le correnti più fresche atlantiche, il cui scontro permette la formazione di questi intensi temporali pomeridiani e serali.

Le immagini che vi mostriamo, diffuse dal centro meteo piemontese, arrivano da San Carlo e San Maurizio Canavese, colpite duramente dalla grandine. Il fenomeno è stato molto intenso e persistente, tanto da favorire accumuli di grandine su alcuni centimetri. Duramente colpite le campagne dove si temono danni importanti.

A cura di Raffaele Laricchia

