Disastro in Repubblica Ceca: tornado devasta quattro villaggi, sono 5 le vittime e centinaia i feriti

Il tornado devastante che ieri sera ha colpito la Repubblica Ceca ed in particolare la Moravia meridionale, ha causato danni enormi e purtroppo anche vittime. Ieri vi abbiamo mostrato e documentato questo fenomeno estremo, ma le notizie arrivate nelle ultime ore sono drammatiche.

Il tornado ha causato la morte di 5 persone, mentre sono 150 i feriti, tra cui molti bambini. Il disastro è avvenuto in un totale di 5 villaggi, ovvero Grushki, Luzice, Moravska Nova Ves e Mikulčice. Tutte queste piccole località hanno riportato danni ingenti e a tratti estremamente gravi.

La forza del tornado è stata così intensa da abbattere perfino muri di mattoni e cemento. Questo lascia presupporre una velocità del vento superiore ai 300-350 km/h, che piazzerebbe il tornado nella categoria F4 sulla scala fujita.

Molte persone erano sotto le rovine degli edifici residenziali. “Sono rimasti solo i muri delle case, senza tetti e finestre” riferisce la TV nazionale ceca. Anche la chiesa è rimasta senza tetto e senza campanile. Le auto sono state scaraventate. La scuola del villaggio non ha più la facciata e non ha piú il tetto. Tigli e abeti centenari sono stati strappati al terreno con una facilità impressionante. La località più devastata è quella di Luzice, come già vi avevamo mostrato in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

