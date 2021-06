Italia avvolta dal caldo, ma sulla Marmolada nevica: il video da Punta Penia

Mentre l’Italia è avvolta dal caldo e dall’afa, sull’arco alpino per fortuna le cose vanno in modo leggermente diverso. Gli acquazzoni e i temporali in atto su questi settori, grazie alla maggior esposizione alle correnti più instabili atlantiche, stanno mantenendo le temperature particolarmente basse rispetto al resto della penisola.

Oltre i 3.000 metri di altitudine ecco che la pioggia diventa neve, proprio grazie alle temperature basse che permettono la stupenda trasformazione delle gocce di pioggia in fiocchi di neve.



Sulla Marmolada, precisamente su Punta Penia situata a 3.300 metri sul livello del mare, il clima è pienamente invernale. Il video di Carlo Budel, diffuso su facebook, mostra la stupenda nevicata avvenuta oggi pomeriggio, con una temperatura inferiore allo zero.

Per le alte quote dell’arco alpino è assolutamente normale assistere a nevicate perfino nel cuore dell’estate, anzi sarebbe anomalo se non ci fossero!

A cura di Raffaele Laricchia

