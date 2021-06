Meteo: più nubi e caldo meno estremo oggi, instabile al nord?

Dopo le temperature eccezionali raggiunte ieri in tutte le regioni del sud, con picchi quasi da record in Sicilia, quest’oggi il caldo eccessivo sembra voler concedere una piccola tregua. In effetti rispetto a ieri alla stessa ora ci sono diversi gradi in meno su tutto il Meridione, segno che la morsa del caldo si sta allentando leggermente.

Un po’ di merito va senza dubbio alle nubi che stanno attraversando il sud Italia: si tratta di nubi in prevalenza sterili e formati in buona parte da pulviscolo sahariano. Queste nubi stanno riflettendo parte della radiazione solare, impedendo così che possa raggiungere e riscaldare con facilità il suolo.

Allo stesso tempo è in atto anche un calo delle temperature a tutte le quote, per lo spostamento del “cuore caldo” dell’anticiclone sub-tropicale verso est. Questo lieve calo termico sarà ancor più evidente tra sabato e domenica, prima di una nuova esplosione del caldo estremo.

METEO 25 GIUGNO 2021 | Stabile al centro-sud nonostante la presenza di annuvolamenti sparsi. Qualche isolato piovasco pieno di sabbia è comunque plausibile tra Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia. Maggior instabilità invece al nord, dove saranno possibili isolati temporali localmente di forte entità. Le regioni più a rischio sono Lombardia, Piemonte orientale, Emilia, Veneto, Trentino Alto Adige, alto Friuli.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Molto caldo e afoso al sud, ma con temperature in generale più basse rispetto a ieri. Avremo un calo di circa 3-5°C, ma l’umidità sarà più alta, il che renderà il caldo afoso soprattutto su coste e pianure. Alcune località, soprattutto quelle più interne e lontane dal mare come nel foggiano, in Basilicata e nell’entroterra siciliano potranno nuovamente raggiungere i 40-41°C.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>