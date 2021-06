Insolito tornado a Londra, danni e paura nel quartiere Barking [VIDEO]

Dopo il tornado devastante che si è abbattuto in Repubblica Ceca due giorni fa, segnaliamo un altro fenomeno vorticoso avvenuto a Londra, ancor più a nord in latitudine. La capitale inglese è stata colpita da un tornado per nulla paragonabile a quello della Moravia, capace di uccidere cinque persone e devastare interi centri abitati.

Nonostante questo, si tratta comunque di un fenomeno degno di considerazione, soprattutto perché l’Inghilterra non è per niente solita ad eventi di questo tipo. Il tornado ha colpito il quartiere Barking, nella periferia nord-orientale di Londra: si è trattato di un tornado di bassa entità, probabilmente catalogabile tra F0 e F1, il quale ha creato scompiglio e anche qualche danno tra le abitazioni.

Nei filmati che vi mostriamo, si notano le forti raffiche di vento create dalla tromba d’aria, capaci di spazzar via con facilità cassonetti e piccoli alberi o addirittura danneggiare tetti e abbattere piccoli muretti di mattoni. Si segnalano anche danni alle automobili.



Fortunatamente non ci sono feriti o vittime, ma solo paura tra gli abitanti del quartiere londinese, decisamente non abituati a questo genere di fenomeno.

A cura di Raffaele Laricchia

