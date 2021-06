Previsioni meteo: caldo africano e afa per quasi tutta la prossima settimana

Un lieve aumento dell’umidità e l’arrivo di aria meno calda da ovest ha permesso un generale calo delle temperature su tutto il centro-sud nelle ultime ore. Sia chiaro, non è arrivato il fresco ma semplicemente fa meno caldo rispetto ai giorni scorsi. È un dato di fatto inopinabile, considerando che le temperature massime, quest’oggi, si sono rilevate più basse anche di 6 o 7°C rispetto a ieri o a due giorni fa. Solo la Sicilia e la Calabria meridionale non hanno visto grandi cambiamenti di temperatura, ma nonostante questo non sono stati superati i 39-40°C in nessuna località .

Questa breve tregua durerà solamente fino a domani, come già vi avevamo anticipato in questo articolo. Da lunedì, invece, le carte in tavola si faranno nuovamente complicate per tante nostre regioni, in particolare quelle del centro-sud, a causa del nuovo rinforzo delle caldissime correnti sub-tropicali.

Le temperature torneranno a salire vertiginosamente fino a portarsi tra i 38 e 40°C in tante località interne del Meridione, soprattutto Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In alcune località , quelle più lontane dal mare e situate a bassa quota, la colonnina di mercurio potrà superare anche 42-43°C (come nel foggiano o tra catanese, ennese, ragusano).

CALDO INTENSO TUTTA LA SETTIMANA? Dagli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici è sempre più evidente che il gran caldo possa persistere almeno fino a venerdì 2 luglio, quindi per buona parte della settimana. Saranno le regioni del centro-sud le più colpite dal caldo e dall’afa: i valori alti di umidità sulle coste renderanno il caldo molto afoso, sia di giorno che di notte. Il caldo invaderà in modo più attenuato anche il nord, dove ci aspettiamo picchi di 34-36°C (sul nord-est).

Il nord-ovest resterà ancora una volta ai margini del gran caldo e dovrà fare i conti ancora con acquazzoni e temporali.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Fine del caldo il prossimo week-end? Nel week-end del 3-4 luglio la cupola anticiclonica sub-tropicale potrebbe gradualmente allentare la sua morsa, favorendo un netto calo termico e l’arrivo di temporali non solo al nord ma anche in molte località del centro-sud. Questa previsione necessita di ulteriori chiarimenti e conferme nei prossimi giorni, che ovviamente non mancheranno su www.inmeteo.net.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook