Tornado devastante in Repubblica Ceca: la scia di distruzione vista dall’alto

Due giorni fa la Repubblica Ceca è stata colpita da un violento tornado che ha seminato distruzione in diversi piccoli centri abitati della Moravia meridionale. Purtroppo il fenomeno vorticoso ha causato centinaia di feriti e almeno cinque vittime.

Il tornado è stato violento e distruttivo, capace di percorrere almeno 26 km tra i centri abitati di Grushki, Luzice, Moravska Nova Ves e Mikulčice. I venti del tornado hanno superato, con molta probabilità , i 300 km/h: tale intensità è stata in grado di strappare migliaia di alberi dal suolo, spazzare via auto e camion e abbattere perfino muri in mattoni e cemento.

Il diametro del tornado, secondo le ultime rilevazioni dall’alto, ha raggiunto un massimo di 700 metri nel momento di maggior estensione e intensità . Davvero impressionanti gli scatti dall’alto che testimoniano il percorso del tornado e la scia di distruzione lasciata.

A cura di Raffaele Laricchia

