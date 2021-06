Allerta caldo: ecco il bollettino del Ministero della Salute

Una nuova intensa ondata di calore originata dalla risalita di aria molto calda dal nord-Africa interesserà nei prossimi giorni la penisola, in particolar modo il centro-sud che sarà ancora una volta l’area più colpita con temperature nettamente al di sopra della media.

La giornata di domani e quella del 30 Luglio saranno le più bollenti. Il Ministero della Salute ha infatti emanato il suo bollettino relativo alle ondate di calore, in cui figurano numerose città con bollino arancione o rosso.

Nel dettaglio, per domani martedì 29 giugno, è prevista allerta “rossa” (livello 3) a Campobasso e “arancione” (livello 2) in altre 13 città (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Trieste).

Legenda:Â Livello 0Â Â Livello 1Â Â Livello 2Â Â Â Livello 3

A cura di Francesco Ladisa

