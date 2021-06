Meteo: inizia una nuova settimana rovente e afosa, le previsioni per oggi

Caldo e afa ci faranno ancora compagnia per diversi giorni, probabilmente fino a giovedì, con temperature a tratti eccezionali simili, se non superiori, a quelle rilevate la scorsa settimana.

Da oggi le temperature aumenteranno fortemente su tutto il centro-sud, tanto da riportarsi oltre i 40°C in molte località di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

METEO 28 GIUGNO 2021 | Stabile su tutta Italia, eccetto isolati temporali pomeridiani sull’arco alpino e in Piemonte. Qualche addensamento lo troviamo anche in Sicilia stamattina, ma si tratta perlopiù di leggera instabilità originata dalla forte calura, unita ad una pressione non proprio altissima. Queste nubi potranno dar luogo a qualche brevissimo piovasco sparso, ma già dopo mezzogiorno tenderanno a dissiparsi.

Le temperature sono attese in forte aumento rispetto a ieri: le massime saliranno fino a 38-40°C in tante località del sud, dalla Puglia alla Sicilia. Picchi di 42-43°C nell’entroterra siciliano, tra catanese, ragusano, siracusano, ennese. Fino a 37-38°C in Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Toscana, Marche, Umbria. Caldo in aumento anche al nord e Sardegna.

