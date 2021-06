Meteo: giornata bollente in Italia, ritorna anche la sabbia nei cieli del sud

Dopo la leggera e brevissima tregua dal caldo estremo, siamo pronti ad affrontare la seconda parte di questa lunga intensa ondata di caldo. Le temperature stanno rapidamente salendo su tutto il centro-sud ma in giornata il caldo invaderà anche le regioni settentrionali

Oltre al gran caldo, sono in avvicinamento vaste nubi di pulviscolo desertico dal nord Africa, pronte a sporcare i nostri cieli. Questi sono già lattiginosi e opachi su Sardegna e Sicilia, ma a breve lo saranno anche sul resto del Meridione, fin verso Lazio, Molise, Abruzzo, Toscana.

METEO 29 GIUGNO 2021 | Stabile e caldo su quasi tutta Italia, ma con valori termici nettamente pi√Ļ elevati al sud, vero obiettivo dell’ondata di caldo sub-tropicale. Oltre al pulviscolo sahariano, destinato ad invadere gran parte del centro-sud in giornata, avremo qualche locale addensamento sul medio-basso Tirreno, originato da una forte instabilit√† alle basse quote (a causa delle temperature elevate ormai da tanti giorni), ma che non sfoceranno in fenomeni di rilievo grazie alla presenza dell’alta pressione che inibisce ogni tentativo di formazione temporalesca.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Temperature fino a 42-44¬įC nelle zone interne della Sicilia, fino a 41-43¬įC nelle aree interne di Calabria, Basilicata e Puglia (foggiano in particolare). Caldo afoso su tutte le coste e le pianure, non solo di giorno ma anche in serata.

Restate sintonizzati su¬†www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie pi√Ļ importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook