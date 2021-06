Previsioni meteo: caldo estremo coi giorni contati? Da giovedì possibile cambiamento

Il grande caldo sub-tropicale, che ormai ci attanaglia da oltre dieci giorni, potrebbe davvero avere i giorni contati. La settimana è iniziata sulla scia della precedente, con tanto caldo e tanta umidità sulle regioni centro-meridionali ed in minor misura anche al nord.

Nei prossimi giorni, però, le carte in tavola potrebbero gradualmente cambiare da nord a sud: la massa d’aria eccezionalmente calda aleggia nel Mediterraneo potrebbe essere spazzata via in larga parte, grazie all’ingresso di correnti più fresche da nord-ovest che, per l’appunto, andranno a minare la stabilità dell’anticiclone.

FORTE CALO TERMICO NELLA SECONDA PARTE DELLA SETTIMANA | Il caldo intenso resisterà fino a domani, con temperature localmente fino a 40°C nelle zone interne del Meridione. Da giovedì invece le temperature intraprenderanno una graduale discesa che, finalmente, le riporterà attorno alle medie stagionali e localmente anche al di sotto.

Per il ritorno alla normalità non basterà attendere giovedì ma almeno il week-end. Giovedì 1 luglio infatti farà ancora caldo, ma saremo ben lontani dai valori eccezionali che registriamo in queste ore.

Tra venerdì, sabato e domenica il calo termico sarà ancor più evidente da nord a sud, fino in Sicilia.

Il calo termico, ovviamente, non passerà inosservato: l’aria diverrà nettamente più instabile e a causa della tanta calura presente nei bassi strati sarà possibile imbattersi in acquazzoni e forti temporali.

Osservato principale è il nord Italia: qui i temporali potrebbero rilevarsi molto forti e diffusi, già tra giovedì e venerdì e poi nuovamente nel week-end. Entro venerdì i primi fenomeni potrebbero coinvolgere anche Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e zone interne della Toscana, in modo molto sparso e irregolare.

Tra sabato e domenica, invece, i temporali potrebbero rivelarsi decisamente più corposi e diffusi su gran parte delle zone interne del centro-sud. Insomma dopo una lunga fase calda e siccitosa potrebbe finalmente fare ritorno un po’ di pioggia e soprattutto potremo assaporare temperature consone all’estate mediterranea.

Difficile però affermare quanto durerà questa tregua dal grande caldo: tra le possibilità vi è anche un ritorno del caldo intenso (non estremo come quello attuale) nel corso della prima decade di luglio. Ma su questo punto ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti.

A cura di Raffaele Laricchia

