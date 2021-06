Caldo estremo fra Usa e Canada: crepe e deformazioni lungo le strade

Vi stiamo parlando attraverso vari articoli dell‘ondata di caldo record che sta colpendo l‘ovest degli Stati Uniti e il Canada, facendo registrare temperature eccezionalmente alte da diversi giorni e causando purtroppo malori e decessi improvvisi fra la popolazione, soprattutto quella più anziana.

Gli effetti di questa storica ondata di calore si osservano anche sulle infrastrutture e sulle strade. Negli stati dell’Oregon e di Washington, fra i più colpiti dal caldo estremo, si sono verificati cedimenti e deformazioni in diversi tratti stradali, dovuti proprio al forte calore che porta all’espansione dell’asfalto.

Le crepe e le deformazioni del manto stradale sono state osservate ad esempio sulla Interstate 5 nell’area di Seattle e nelle strade vicino Portland, zone ad alto traffico. Numerose le squadre impegnate nel rimettere in sicurezza le strade interessate. Fortunatamente non si registra alcuna grave conseguenza.

We have another pavement buckle, this one on northbound I-5 at NE 195th St. The two center lanes are blocked. The HOV lane is open to ALL traffic in this area. pic.twitter.com/fk2Vk7VBjh

— WSDOT Traffic (@wsdot_traffic) June 28, 2021