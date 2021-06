Violenta grandinata nel vercellese, strade ridotte a fiumi di ghiaccio [VIDEO]

Continuano ad arrivare immagini notevoli della forte grandinata che ieri si è abbattuta nel vercellese, in Piemonte. Il temporale “supercella” ha scatenato una grandinata di grande intensità nella zona di Villarboit, come già ampiamente mostrato nei precedenti articoli.

Un nuovo video in arrivo da Balocco, piccolissimo centro abitato nel vercellese e situato accanto a Villarboit, ci mostra le strade ridotte a fiumi di acqua e ghiaccio, per via della notevole quantità di grandine accumulatasi al suolo. Fortunatamente i chicchi sono stati in prevalenza di piccole dimensioni, e solo alcuni superavano i 2-3 cm di diametro.



A cura di Raffaele Laricchia

