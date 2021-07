Previsioni meteo: il grande caldo si prende una pausa? Week-end con violenti temporali al nord

La lunga e intensa ondata di caldo che avvolto il centro-sud Italia negli ultimi dieci giorni sta finalmente perdendo colpi e le temperature sono in lentissima ma graduale discesa. Anche oggi si è rivelata una giornata molto calda all’estremo sud, ma siamo già abbastanza lontani dai valori estremi rilevati nei giorni scorsi.

Nei prossimi giorni il calo termico sarà ancor più evidente e a tratti accompagnato da piogge e temporali: questo varrà perlopiù per le regioni settentrionali, mentre il centro-sud vivrà una generale riduzione del caldo grazie a venti freschi di maestrale, purtroppo avari di pioggia. Al più qualche temporale pomeridiano potrebbe fare la sua comparsa nelle zone interne di Marche, Abruzzo, Umbria, Toscana tra domani e domenica, ma siamo ben lontani da un vero peggioramento del tempo.

GRANDE CALDO IN PAUSA | Il calo delle temperature ci sarà nelle prossime 96 ore (tra domani e lunedì) ma non aspettiamoci una rinfrescata consistente: non è possibile che accada, almeno nel breve termine.

L’alta pressione sarà ancora abbastanza invadente e a portare un leggero calo delle temperature ci penserà una rapidissima perturbazione nord Europea, che avrà il merito di riportare quantomeno un po’ di pioggia al nord.

Con questo vogliamo dire che continuerà a far caldo, ma in misura certamente minore rispetto ai giorni scorsi. Al nord le massime saranno comprese tra 22 e 33°C (valori più alti solo in Emilia Romagna e basso Veneto); al centro saranno comprese tra 27 e 32°C); al sud e le isole maggiori saranno comprese tra 28 e 38°C.Â

Le temperature più elevate saranno registrate nelle zone interne e lontane dal mare (soprattutto in Sardegna e Sicilia), mentre sulle coste il calo termico sarà sicuramente più evidente.

Le temperature scenderanno anche di notte, pertanto torneremo a vivere notti e mattine più gradevoli e non afose ed opprimenti. Tutto questo almeno fino a lunedì, dopodiché il grande caldo potrebbe nuovamente puntare l’Italia (da confermare).

TEMPORALI INTENSI AL NORD | Il passaggio di una rapida perturbazione al nord Italia potrebbe sfociare in fenomeni localmente violenti. Sabato avremo i primi fenomeni diffusi ed estesi, soprattutto sul nord-ovest- mentre domenica avremo tempo molto instabile su gran parte del nord e l’alto rischio di temporali ricchi di grandine e colpi di vento su Lombardia, Emilia, Veneto, Trentino e Friuli.

A cura di Raffaele Laricchia

