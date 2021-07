Caldo estremo anche in India: 43,1° a Delhi

Canada e Stati Uniti non sono l’unica area che sta vivendo un’ondata di caldo estremo in questi giorni. Temperature eccezionali e in alcuni casi nuovi record di caldo si stanno registrando in altre zone dell’emisfero boreale.

In India, ad esempio, si sta verificando una grande ondata di calore da alcuni giorni che vede particolarmente colpita l’area di Delhi. Ieri, il termometro della capitale indiana ha segnato i 43,1 gradi: si tratta della temperatura più alta di quest’anno e del valore più elevato dai primi di luglio dal 2012. La conferma arriva dal Dipartimento Meteorologico Indiano, (Imd), il prestigioso istituto di Delhi che studia le evoluzioni del clima a livello nazionale.

Mentre la temperatura massima è stata di sei gradi sopra la media stagionale, la minima, di 37,1 ha superato di quattro gradi la temperature del periodo.

Secondo l’Imd l’ondata di calore che sta colpendo Delhi e le aree limitrofe proseguirà fino al 7 luglio, mentre l’arrivo del monsone è atteso in ritardo rispetto al solito, non prima della settimana prossima.

A cura di Francesco Ladisa

