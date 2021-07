Freddo e neve in Nuova Zelanda: Ohakune è tutta bianca [VIDEO]

Mentre nel nostro emisfero si susseguono ondate di caldo notevoli e alcune davvero estreme, come quella che sta colpendo il Canada, dall’altro lato del mondo l’inverno procede a gonfie vele. Anzi, proprio in questi minuti si registrano record di freddo in sud America, specie tra Argentina, Cile e Paraguay, colpite da una fortissima ondata di freddo come da anni non si vedeva.

Anche in Nuova Zelanda la situazione non è tanto diversa: nei giorni scorsi si è verificata una notevole ondata di freddo antartico che ha riportato la neve a quote relativamente basse. Nei settori meridionali della Nuova Zelanda i fiocchi di neve si sono mostrati quasi in pianura, mentre nel nord del Paese i fiocchi sono caduti attorno ai 400-500 metri di altitudine.



Bellissimo questo filmato che arriva da Ohakune, nell’isola settentrionale della Nuova Zelanda, nei pressi del Parco Nazionale di Tongariro. La neve ha imbiancato l’intero centro abitato situato a quasi 600 metri di quota, con una temperatura di -1°C.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook