Esplode gasdotto nel Golfo del Messico, si forma un incendio impressionante sott’acqua

Ieri un nuovo disastro ambientale ha colpito l’oceano Atlantico e precisamente il golfo del Messico: un incendio di proporzioni gigantesche si è scatenato sott’acqua a seguito dell’esplosione di un gasdotto.

Ad esplodere è stato un gasdotto sottomarino di Petroleos Mexicanos, l’azienda petrolifera statale messicana. L’incendio è avvenuto a circa 140 metri dalla piattaforma Ku-Charly che si trova nel campo petrolifero nella Baia di Campeche, nel sud del Golfo del Messico. Fortunatamente non ci sono stati feriti o vittime a seguito dell’esplosione e dell’incendio, ma le immagini diffuse dagli elicotteri sono davvero sorprendenti e meritano sicuramente attenzione.

🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap) Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Quello che vedete è un incendio scatenatosi sott’acqua. Giustamente molti di voi penseranno che sia impossibile che una fiamma si alimenti sott’acqua, ma non è del tutto vero.

Per la formazione di una fiamma sono necessarie tre elementi fondamenti: calore, ossigeno e combustibile. Quando il calore prodotto da una combustione supera i 2000°C, come avvenuto in questo caso, inizia il processo di elettrolisi dell’acqua che porta alla scissione della molecola d’acqua nei singoli elementi di ossigeno e idrogeno. Questo significa che alla reazione iniziale vengono aggiunti ossigeno e idrogeno che vanno ad alimentare la combustione ed aumentare ulteriormente il calore sprigionato. Insomma viene a crearsi una reazione a catena difficilmente estinguibile senza interventi esterni.

🚨 Incendio registrado en aguas del Golfo de México A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap) Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Le autorità hanno inviato sul posto delle imbarcazioni specializzate per il controllo degli incendi in mare per spegnere il fuoco con getti d’acqua e azoto dall’alto. Fortunatamente l’intervento è stato tempestivo e l’incendio è stato domato dopo diverse ore di tentativi.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook