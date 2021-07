Maltempo: forte peggioramento in atto, attenzione ai temporali tra stasera e domani

L’anticiclone sta arretrando (momentaneamente) e aria più fresca e instabile proveniente dall’Atlantico ne sta approfittando per riportare piogge e forti temporali. Sarà il nord ad essere coinvolto da questo improvviso peggioramento del tempo, un vero e proprio fuoco di paglia tra tanti giorni stabili e caldi.

Saranno ben due i fronti instabili che attraverseranno il settentrione nelle prossime ore: il primo è già arrivato sul nord-ovest e sta causando temporali a tratti molto forti tra zone interne della Liguria e Piemonte, il secondo arriverà domani.

RAPIDO PEGGIORAMENTO STASERA | Piogge e temporali diverranno via via sempre più estesi e diffusi nel corso di stasera su gran parte del nord. Attualmente i fenomeni più rilevanti li troviamo tra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma nelle prossime 2-5 ore i fenomeni si estenderanno e si intensificheranno su Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Piogge sparse in arrivo anche in Emilia. ///MONITORA IL RADAR PER SEGUIRE PIOGGE E TEMPORALI IN DIRETTA///

Attenzione ai possibili temporali molto intensi (con grandine, nubifragi e colpi di vento intensi) in pianura Padana tra Lombardia orientale e Veneto.

DOMANI ALTRA PASSATA TEMPORALESCA | Dopo una breve pausa tra la notte e domani mattina, ci aspettiamo un secondo peggioramento nel corso di domani pomeriggio che coinvolgerà gran parte del settentrione.

Temporali e forti acquazzoni coinvolgeranno dapprima il nord-ovest per poi transitare sul nord-est, dove si riveleranno più forti e duraturi.

Il maltempo darà luogo ad un calo delle temperature su tutto il nord. Il centro-sud, invece, non sarà coinvolto dal peggioramento, eccetto qualche isolato temporale in Appennino e qualche piovasco blando nelle prime ore di lunedì sul lato adriatico.

A cura di Raffaele Laricchia

