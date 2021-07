Ultim’ora Giappone: frana devastante travolge Atami, decine di persone scomparse [VIDEO]

Una frana di grosse proporzioni ha travolto poco fa la cittadina di Atami, località di villeggiatura situata a sud-ovest di Tokyo, in Giappone. La cittadina è stata travolta in pieno da un’onda di fango e detriti che ha devastato abitazioni e trascinato via tutto ciò che ha incontrato sulla sua strada.

Stando alle ultime notizie sarebbero almeno 20 le persone disperse e trascinate via dalla frana. Non ci sono al momento notizie di vittime, ma dall’osservazione delle immagini impressionanti che arrivano da Atami, il rischio è più che concreto.

Il fenomeno franoso è frutto delle estreme piogge avvenute negli ultimi giorni in Giappone. In un video mandato in onda da un canale televisivo si vede un torrente di fango travolgere alcuni palazzi nella città di Atami e la gente che corre via.

A cura di Raffaele Laricchia

