Giappone: frana devastante travolge Atami, spazza via le case. Almeno 80 dispersi

Una frana devastante ha colpito la città di Atami, in Giappone, dove ha letteralmente spazzato via decine di abitazioni con grande facilità . Ieri vi avevamo mostrato le prime immagini impressionanti della frana, come un vero e proprio fiume di fango e detriti che travolge la sfortunata cittadina giapponese.

La frana è stata scatenata dalle piogge eccezionali avvenute in zona, con picchi di pioggia superiori ai 700 mm in pochi giorni. Dagli ultimi aggiornamenti sarebbero almeno 2 le vittime accertate e almeno 80 le persone ancora disperse e spazzate via dalla frana. Sono 130 le abitazioni duramente colpite e in gran parte spazzate via in pochi attimi.

Altro video impressionante della frana che travolge le case



Più di 1.500 uomini delle Forze di Autodifesa sono impegnati nei lavori, mentre il sindaco di Atami, nella prefettura di Shizuoka a sud di Tokyo. Le autorità hanno consigliato a 37.500 residenti dell’area di abbandonare le loro abitazioni, sebbene gli ordini non siano vincolanti. L’agenzia meteorologica nazionale prevede ulteriori precipitazioni che potrebbero causare nuovi smottamenti del territorio.

A cura di Raffaele Laricchia

