Meteo: la settimana parte con maestrale gradevole, ma il caldo è in agguato

L’ondata di maltempo che ieri ha colpito il nord ha generato un netto calo delle temperature su tutto il settentrione e, parzialmente, anche al centro-sud nonostante non siano arrivate piogge o temporali. Ci ha pensato il vento di maestrale a far scendere le temperature su Meridione, seppur non in modo significativo, ma quanto basta per avvertire condizioni climatiche più gradevoli.

METEO 5 LUGLIO 2021 | La giornata proseguirà all’insegna della stabilità con caldo senza eccessi, da nord a sud. Solo nelle aree più interne del centro-sud la colonnina di mercurio potrà raggiungere i 34-36°C, mentre sulle coste il vento impedirà ai termometri di andare oltre i 29-30°C.

Qualche isolato temporale sarà ancora possibile sulle Alpi orientali o nell’Appennino centrale, ma parliamo di eventi sporadici e di basso rilievo.

Il caldo, tuttavia, è in agguato: nel corso della settimana l’anticiclone africano si rinforzerà sempre più e riporterà sullo Stivale temperature simili a quelle della scorsa settimana. Il gran caldo coinvolgerà soprattutto il centro-sud, ma anche il nord vedrà le temperature crescere sensibilmente tanto da superare i 35°C (a partire da mercoledì).

A cura di Raffaele Laricchia

