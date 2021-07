Violenta esplosione nel Mar Caspio: probabile “vulcano di fango”

Una forte esplosione si è verificata nelle ultime ore nel Mar Caspio, a largo dell’Azerbaigian. In un primo momento si è pensato ad una esplosione legata alle piattaforme di petrolio e gas presenti nella zona.

Successivamente, si è appreso che si è trattato di un vulcano di fango a generare la colonna di fuoco al di fuori della superficie marina. Il Mar Caspio ha infatti un’alta concentrazione di vulcani di fango, che emettono fango e gas.

Not to be outdone by the Gulf of Mexico, there was a massive explosion in the Caspian Sea pic.twitter.com/JgxMkAmzUW

— philip lewis (@Phil_Lewis_) July 4, 2021