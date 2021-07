Caldo africano in arrivo, torna anche la sabbia sahariana nei cieli italiani

Una nuova rimonta calda sub-tropicale è pronta ad avvolgere quasi tutta Italia, in una morsa fortunatamente piuttosto rapida rispetto alle precedenti ondate di calore.

Come già vi abbiamo descritto in questo articolo, l’Italia sarà a breve colpita da una nuova ondata di caldo nord africano che andrà a rinvigorire l’anticiclone già ormai ben piazzato nel Mediterraneo, scatenando così un netto aumento delle temperature da nord a sud.

La colonnina di mercurio punterà i 40°C in tante località del centro-sud, soprattutto quelle dell’entroterra, ma in molte circostanze potrà anche superarli come ad esempio in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il caldo invaderà anche il nord tra domani e giovedì, favorendo temperature fino a 39°C in Emilia Romagna.

Oltre al caldo tornerà anche la polvere sahariana: le correnti meridionali trasporteranno, in alta quota, vaste nubi di pulviscolo desertico proveniente direttamente dal Sahara algerino, esattamente come accaduto nelle due precedenti ondate di caldo. Le nubi arriveranno nel corso della giornata di domani, dopodiché resterà un sottile velo giallastro ad avvolgere i cieli italiani almeno fino a venerdì.

Le maggiori concentrazioni di sabbia saranno presenti su Sardegna, Toscana, Lazio, Campania, Umbria e Sicilia: qui saranno presenti tra 1000 e 2000 microgrammi di pulviscolo su metro quadrato, lungo tutta la colonna d’aria. Parliamo di quantità importanti, capaci di offuscare il Sole e sporcare i cieli per diversi giorni.

A cura di Raffaele Laricchia

