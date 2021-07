Caldo record anche in Scandinavia: registrati oltre 34° nell’Artico

Ancora record di caldo nell’emisfero boreale. Questa volta è il turno della Scandinavia, dove questa prima parte di Luglio sta facendo registrare temperature eccezionalmente alte, anche di 10-15 gradi superiori alle medie.

Merito di un’area di alta pressione persistente e ben consolidata nell’area scandinava. Alcuni record di caldo per il mese di Giugno e Luglio sono stati battuti in Finlandia, Norvegia e anche Svezia.

Historic heat wave in Lapland:In #Norway impressive 34.3C at Banak,it’s the highest temp. ever above 70N in Europe and new record for Troms and Finnmark county. In #Finland 33.6C at Kevo,new record and highest temp. in Finnish Lapland since 1914,also record with 32.5C at Nuorgam. pic.twitter.com/KkKqkmTwm6

