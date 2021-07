Siccità eccezionale in Umbria, fiumi in secca in tutta la regione

Le forti ondate di caldo che si susseguono dall’inizio dell’estate stanno alimentando la grave siccità che interessa gran parte della penisola, in particolare le regioni centro-meridionali. Ad incedere nettamente non sono le temperature quanto l’assenza di pioggia: la mancanza di perturbazioni organizzate è il primo grande campanello d’allarme per il costante calo del livello dei fiumi, dei laghi e delle dighe.

Ed è purtroppo ciò che sta avvenendo in quasi tutte le regioni d’Italia. Tra le regioni maggiormente colpite dalla siccità c’è l’Umbria, dove tutti i fiumi sono in pesante deficit e alcuni sono addirittura percorribili a piedi, tra cui il Tevere.

La situazione è allarmante anche per l’agricoltura, dove purtroppo i danni sono già evidenti: l’assenza di acqua per le coltivazioni causerà una riduzione del 20% per le colture di orzo e addirittura dell’80% per il mais.

Da Cristiano Casagrande, direttore di Confagricoltura umbra, arriva anche una precisazione sulle colture di ulivi e viti: “I danni causati dalla siccità in questo caso li rileveremo solo a fine luglio ma il rischio per queste colture è maggiore di altre perché non è prevista irrigazione. E il problema da porsi, alla luce dei cambiamenti climatici, è proprio il rendere irrigabili anche ulivo e viti”.

Il caldo purtroppo non mollerà la presa ancora per tutta la settimana. Anzi, da domani arriverà una nuova ondata di caldo intenso con temperature fino a 38-40°C in Umbria.

A cura di Raffaele Laricchia

