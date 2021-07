Allerta meteo della Protezione Civile per piogge e forti temporali domani sul Nord Italia

Un marcato peggioramento con forti e diffusi temporali interesserà nelle prossime ore e soprattutto nella giornata di domani il Nord Italia (ve ne abbiamo parlato anche qui).

La Protezione Civile ha diramato di fatti un’allerta meteo. Ecco il comunicato e a seguire il bollettino meteorologico dettagliato per la giornata di Giovedì 8 Luglio.

Allerta arancione in Lombardia

Una perturbazione di origine atlantica, nel suo movimento verso est, sta raggiungendo le regioni settentrionali dell’Italia, determinando l’innesco di diffusi ed intensi fenomeni temporaleschi, dapprima su Piemonte e Lombardia in estensione domani anche a Veneto e Friuli Venezia Giulia.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 luglio, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, specie sui settori alpini, in estensione dalla tarda mattinata di domani, giovedì 8 luglio, a Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, mercoledì 7 luglio e di domani, giovedì 8 luglio, allerta arancione per rischio temporali su alcuni settori della Lombardia. Per la giornata di domani valutata, inoltre, allerta gialla in Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e sul restante territorio della Lombardia.

Previsioni meteo Giovedì 8 Luglio 2021

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a localmente elevati nella seconda parte della giornata a ridosso delle aree alpine centrali;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana settentrionale e settori interni ed appenninici dell’Abruzzo, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo sulle regioni settentrionali, specie sul Nord-Ovest e sulla Sardegna settentrionale; valori massimi localmente elevati su Romagna e regioni centro-meridionali, fino a localmente molto elevati su zone interne e pianeggianti di Marche, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Venti: al mattino temporaneamente e localmente forti meridionali sui settori costieri di Toscana meridionale e Lazio; dal pomeriggio localmente forti nord-occidentali sulla Sardegna e meridionali sulla Liguria; temporaneamente forti in prevalenza meridionali sul resto del Nord, nel corso dei temporali, ed a ridosso delle aree appenniniche centro-settentrionali.

Mari: tendente a molto mossi il Mar di Sardegna e il Mar Ligure al largo.