Grandinata spaventosa nell’area metropolitana di Città del Messico: uomo muore fra enormi blocchi di ghiaccio

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta Lunedì 5 Luglio nell’area di Città del Messico, colpita da un temporale di inaudita potenza che ha causato numerosi danni e disagi.

Le maggiori criticità si sono verificate per effetto degli allagamenti, dovuti alla grande quantità di pioggia caduta in breve tempo, e delle estese grandinate.

Impressionante infatti la quantità di grandine caduta in vari punti dell’area metropolitana della capitale Città del Messico. Le immagini che vi mostriamo arrivano da Tlalnepantla, la località più colpita, dove gli accumuli di ghiaccio causati dal violento temporale hanno superato localmente i 50/70cm, paralizzando diverse strade e sottopassi.

Purtroppo si conta anche una vittima: un uomo di 40 anni deceduto in seguito a ipotermia, rimasto intrappolato in un cavalcavia nella sua autovettura in un blocco di ghiaccio. I soccorritori e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare diverse ore per trarre in salvo altri automobilisti nella stessa situazione. Anche due sanitari sarebbero rimasti feriti.

El @Gob_Tlalne confirma la muerte de un hombre por hipotermia. Su auto quedó atrapado por un bloque de hielo provocado por la #granizada en un paso a desnivel que comunica a #Atizapán con #Tlalnepantla. Otros conductores fueron rescatados Somos comunidad somos #NewsTlalnepantla pic.twitter.com/zimLU1m4QR — News Tlalnepantla (@News_Tlalne) July 6, 2021

Allagamenti e conseguenze del maltempo anche in altre località come Atizapán de Zaragoza e Zumpango. Allagamenti nell’Ospedale Generale di Atizapán de Zaragoza hanno portato all’evacuazione di una parte dei pazienti in altre unità mediche.

Vaya tormenta de agua y granizo ha sepultado bajo hielo varias colonias del Edomex: Tlalnepantla… pic.twitter.com/8xYpNpbU5d — Felipe Monroy (@monroyfelipe) July 6, 2021

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook