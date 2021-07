Nubifragio devastante su Novara: supermercato Penny sconvolto dal maltempo [VIDEO]

Il potente temporale che ha attraversato il Piemonte nel pomeriggio ha creato danni enormi in numerosi centri abitati tra vercellese e novarese, come avete già potuto osservare in questo articolo.

Nuove immagini impressionanti arrivano direttamente da Novara, colpita anch’essa dalla violenta supercella. Le estreme raffiche di vento superiori ai 120 km/h hanno pesantemente colpito il supermercato Penny situato nel quartiere Bicocca: il tetto del supermercato è stato parzialmente spazzato via e di conseguenza tutto ciò che si trovava all’interno è stato in balia del vento tempestoso e del nubifragio.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Il market è stato evacuato e per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a isolare il parcheggio.

Fortemente danneggiato il quartiere Bicocca: in via Sforzesca, un albero è crollato tra due palazzi andando a posarsi sui balconi di uno dei due. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco. In via monsignor Cavigioli una lamiera ha distrutto un’auto.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook