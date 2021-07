Previsioni meteo: Giovedì con caldo estremo e anche violenti temporali

Ci attende un Giovedì 8 Luglio “estremo” sotto il profilo meteorologico sull’Italia, in quanto avremo da una parte caldo molto intenso sul centro-sud per effetto dell’anticiclone africano e dall’altra un flusso instabile atlantico al nord che apporterà un forte peggioramento temporalesco.

Caldo fino a 40°Â

L’afflusso di una pronunciata saccatura atlantica sulla Francia, la stessa responsabile del peggioramento sul Nord Italia, determinerà un intensificazione del flusso sub-tropicale su gran parte d’Italia, segnatamente sulle regioni centro-meridionali.

Come si evince dai modelli matematici aria rovente (isoterme fino a 25-27 gradi ad 850hpa, ovvero intorno alla quota di 1500 metri) invaderà le regioni centro-meridionali, facendo aumentare ulteriormente le temperature.

Temperature che si porteranno diffusamente sopra i 33-35 gradi e che toccheranno anche i 38-42 gradi al Sud, in particolare nelle zone interne di Puglia, Basilicata, su Calabria e Sicilia. Aumenterà anche l’afa in molte zone costiere, dove potremo avere in genere temperature meno elevate ma umidità appunto molto elevata, in grado di rendere il caldo particolarmente fastidioso.

Violenti temporali al Nord

Al contempo il Nord Italia dovrà fare i conti con una spiccata instabilità atmosferica. Visti i contrasti termici e l’energia a disposizione, i fenomeni atmosferici potranno risultare intensi, addirittura violenti. Vale a dire accompagnati da grandinate (anche di media-grossa taglia), forti raffiche di vento e locali trombe d’aria, da non escludere sulle aree pianeggianti.

Il peggioramento avrà inizio dai settori occidentali, quindi dal Nord-Ovest, poi si propagherà al nord-est nella seconda parte della giornata. Le zone dove si prevedono i fenomeni più intensi sono il Piemonte centro-settentrionale e la Lombardia, in particolare i settori alpini/prealpini e la media e alta pianura (escluse quindi solo le province meridionali): su queste due regioni è alto il rischio di formazione di supercelle (temporali dotati di mesociclone che possono generare tornado).

Piogge e temporali anche in Trentino Alto Adige, settori montuosi del Friuli e del Veneto, con sconfinamento dei fenomeni sulle pianure qui meno probabile (ma non da escludere totalmente).

Per ulteriori aggiornamenti su questa delicata fase di maltempo al Nord Italia vi invitiamo a seguire i nostri prossimi aggiornamenti.Â

A cura di Francesco Ladisa

