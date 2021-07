Grandinata devastante si abbatte sull’astigiano: danni alle coltivazioni

Numerosi temporali stanno colpendo da ieri il Piemonte, come vi abbiamo documentato già in vari articoli. I fenomeni stanno assumendo spesso forte intensità e stanno portando molte grandinate, per effetto dei forti contrasti termici e del potenziale di energia in gioco.

Particolarmente severa la grandinata che ha colpito verso la tarda mattinata il nord astigiano: la zona è stata martoriata da pioggia intensa, raffiche di vento e chicchi di grandine grossi anche 4-6 centimetri.

Fra i comuni più colpiti Calliano, Penango, Moncalvo, qualche chilometri a nord di Asti. La grandinata ha colpito duro anche verso la Val Cerrina, nel territorio dell’alessandrino. Danni purtroppo a vegetazione e coltivazioni dell’area.

A cura di Francesco Ladisa

