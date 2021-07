Maltempo Piemonte: vistoso tornado nel cuneese, toccato terra nella zona di Cavallermaggiore

L’instabilità sta entrando nel vivo sulle regioni settentrionali con temporali via via più intensi e diffusi dal Piemonte al Veneto.

Verso l’ora di pranzo segnaliamo la formazione di una tromba d’aria (o tornado) nel cuneese, più precisamente nella zona di Cavallermaggiore.

Il tornado, piuttosto vistoso e infatti immortalato in diversi scatti fotografici, stando alle ultime informazioni, ha toccato per qualche minuto terra in un’area di campagna dove non vi sono molti edifici, nei pressi della frazione Madonna del Pilone.

Al momento non risultano particolari danni causati dal fenomeno. Seguiranno eventuali aggiornamenti più dettagliati.

A cura di Francesco Ladisa

